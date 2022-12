Weltcup in Titisee Skispringer Karl Geiger bläst zur "Attacke" Stand: 11.12.2022 16:46 Uhr

Die deutschen Skispringer haben im ersten Durchgang beim zweiten Einzelweltcup im Schwarzwald am Sonntag durchaus überzeugt. Obwohl zu den Top-Athleten einige Meter fehlen, hat Karl Geiger das Podium noch nicht abgeschrieben.

Die deutschen Skispringer kommen pünktlich vor der prestigeträchtigen Vierschanzen-Tournee in Fahrt. Beim zweiten Weltcup-Einzel in Titisee-Neustadt liegen Karl Geiger, Pius Paschke und Markus Eisenbichler zur Halbzeit auf den Plätzen acht bis zehn in den Top Ten. Ein Platz auf dem Podium wird im zweiten Durchgang allerdings schwierig, weil sich die Top-Athleten keine Blöße gaben.

Kubacki führt nach Ausnahmesprung

In Führung liegt nach dem ersten Durchgang Dawid Kubacki. Der Weltcup-Führende aus Polen segelte auf 139,5 Meter und damit so weit wie kein anderer. Kubacki ließ sich auch vom kräftigen Rückenwind nicht aus der Spur bringen und führt zur Pause mit 12,6 Punkten vor Halvor Egner Granerud (Norwegen) und Anze Lanisek (Slowenien).

Geiger bester Deutscher

Nach seinem dritten Platz am Freitag lieferte Geiger auch zum Abschluss am Sonntag mit 132 Metern einen Topsprung ab - und das auf der ungeliebten Schanze im Schwarzwald. Weil er deutlich bessere Bedingungen hatte als Kubacki oder Granerud reichte es "nur" zum achten Platz. "Im zweiten Durchgang kann es nur Attacke heißen", sagte Geiger im ZDF.

Paschke und Eisenbichler trotz Rückenwind vorn dabei

Die Vorzeichen für Markus Eisenbichler waren alles andere als rosig. Der Wind hatte gedreht und schon einige Topspringer gequälkt, als Eisenbichler springen musste. Doch der Bayer trotzte den Bedingungen, segelte auf 128,5 Meter und bekam satte elf Bonuspunkte für den Wind. Damit reihte sich "Eisei" zur Halbzeit einen Platz zehn und 0,9 Punkte hinter Pius Paschke, der bei ähnlichen Rückenwind-Bedingungen exakt auch bei 128,5 Metern landete.

Leyhe läuft langsam warm

Als einen Diesel, der erst einmal warm werden muss, bezeichnet sich Stephan Leyhe. Der Routinier braucht für gewöhnlich etwas länger, um das System zu finden. Hat er es einmal, dann geht es Schritt für Schritt nach oben. So wie im Schwarzwald. Der Satz auf 132,5 Meter, der ihn zur Halbzeit auf den 15. Platz spülte, war einer seiner Besten in diesem Winter. Dabei hätte es durchauch noch einige Pünktchen mehr können, doch für eine wacklige Landung gab es viele Abzüge.

Schmid mit einem schwächeren Versuch

Nach vielen starken Sprüngen zuletzte verbaute sich Constantin Schmid mit einem schwächeren ersten Sprung auf 128 Meter bei guten Bedingungen eine bessere Ausgangslage (Platz 22). Auch bei Andreas Wellinger geht es alles andere als leicht. Wie schon am Freitag quälte sich 2018er Olympiasieger, erreichte aber diesmal zumindest als 27. das Finale der besten 30.