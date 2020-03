Geiger hatte bereits den ersten Durchgang für sich entschieden. Kraft machte einen Platz gut und verliert am Ende des Tages "nur" 20 Weltcup-Punkte auf Verfolger Geiger. "Ich bin in einer sehr guten Form, das freut mich riesig" , sagte Geiger am Sportschau-Mikrofon.

Für Geiger bleibt es nach einem starken Wochenende im finnischen Lahti bei 118 Punkten Rückstand auf Kraft im Gesamt-Weltcup. Der Drittplatziere Dawid Kubacki wurde heute nur Elfter. Das Podium komplettierte der Österreicher Michael Hayböck (-7,3).