Kramer und Freitag fehlen

Die Siegerin vom Vortag, Marita Kramer, ist beim zweiten Einzel-Springen nicht dabei. Die Führende im Gesamt-Weltcup wurde positiv auf Corona getestet, woraufhin das Team der österreichischen Springerinnen vorzeitig aus Willingen abreiste. Kramers Teamkolleginnen wurden alle negativ getestet.

Zweibeste Deutsche ist derzeit Juliane Seyfarth auf Rang 15. Pauline Heßler hat als 19 und mit satten 88,2 Punkten Rückstand auf die Spitze ebenso keine Chancen mehr auf das Podest. Selina Freitag lässt das zweite Einzel-Springen aus. Die Sächsin war am Samstag bei der Landung schwer gestürzt. Eine schlimmere Verletzung konnte kurz vor den Olympischen Spielen aber glücklicherweise ausgeschlossen werden.

Böige Winde sorgen für unterschiedliche Voraussetzungen

Wie bereits am Samstag, als der zweite Durchgang aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse gestrichen wurde, mussten sich die Athletinnen auch am Sonntag in Geduld üben. Der Beginn wurde um zweieinhalb Stunden nach hinten verschoben. Und erneut sorgten die böigen Winde für höchst unterschiedliche Sprünge.

Kustova konnte die Bedingungen zunächst am besten nutzen und setzte bei starkem Aufwind satte 150 Meter in den Schnee. Seyfarth hatte dagegen deutlich weniger Windunterstützung und musste sich mit 107 Meter weiter hinten im Feld einordnen. Noch mehr Pech hatte Heßler, die quasi in ein Windloch sprang und nicht über 93,5 Meter hinauskam.

Kriznar stellt Rekord auf

Althaus bewies dagegen einmal mehr ihre derzeit überragende Form und landete per Telemark nach 145 Metern auf. Zuvor hatte Kriznar die Bestweite in den Schnee gebrettert und damit für einen neuen offiziellen Rekord bei einem Skisprungwettbewerb gesorgt.

Der Weltcup in Willingen ist für die Skispringerinnen der letzte Gradmesser vor den Olympischen Winterspielen. In Peking ist das Einzel der Frauen bereits am 1. Wettkampftag (5. Februar) geplant. Althaus hatte vor vier Jahren bei den Spielen in Pyeongchang die Silbermedaille gewonnen.

jsc | Stand: 30.01.2022, 13:36