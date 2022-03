Heßler lange auf dem Platz an der Sonne

Die Springerinnen aus Slowenien dominierten, doch auch die Deutschen hatten allen Grund zur Freude. Normalerweise klafft hinter Althaus eine größere Lücke, doch diesmal war das anders. Zumindest nach dem ersten Durchgang. Da tauchte Lokalmatadorin Pauline Heßler als starke Sechste auf.

Heßler gelang ein Traumsprung auf 91,5 Meter - und der bescherte ihr lange den Platz an der Sonne in der Leadersbox, aber wohl auch gehörig Druck vor ihrem Heimpublikum. Mit nur 81 Metern im zweiten Durchgang verlor Heßler einige Positionen, kam als Zehnte aber noch in die Ton Ten.

Rupprecht und Görlich nahezu im Gleichschritt

Anna Rupprecht brachte zwei ähnlich gute Sprünge ins Tal (82 m/83 m), diese reichten für Rang 15 - und damit einen Platz vor Luisa Görlich. Die Springerin vom benachbarten WSV Lauscha steigerte sich nach 80 Metern im ersten Durchgang auf 86 Meter und verbesserte sich damit auf Platz 16. Einige Ränge zurück ging es stattdessen für Selina Freitag nach einem schwachen zweiten Sprung auf nur 72 Meter.

Seyfarth schwächelt auf Heimschanze

Für Juliane Seyfarth (28./82 m/71 m) lief es dagegen nicht rund. Ihre Probleme hatten sich schon in der Qualifikation angedeutet. Als 40. hatte sie sich gerade so für den Wettkampf qualifiziert, dort dann aber zwei enttäuschende Sprünge gezeigt.

Mit Oberhof im Thüringer Wald verbinden Sportfans vor allem Biathlon und Rodeln, an diesem Wochenende findet das Weltcup-Finale findet im Wintersport-Mekka das Skisprung-Weltcupfinale der Frauen statt. Zum ersten Mal seit 23 Jahren. Die Nordischen Kombinierer, damals unter anderem noch mit Ronny Ackermann, waren die Letzten, die auf der Normalschanze in Oberhof einen Weltcup ausgetragen haben.

Zeitplan - So ist das weitere Programm in Oberhof

Sonntag, 13. März

13.00 Uhr: Qualifikation

14.45 Uhr: Einzelwettlampf

Quelle: sst