Wellinger schnappt sich letztes Ticket - DSV-Skispringer zu siebt zum Weltcup-Auftakt

Mit einem siebenköpfigen Team starten die deutschen Skispringer in den ersten Weltcup am Wochenende (21./22.11.2020) im polnischen Wisla. Wie der Deutsche Ski-Verband am Dienstag (17.11.2020) bekannt gab, feiert Olympiasieger Andreas Wellinger sein Weltcup-Comeback. Außerdem darf Weltcup-Neuling Martin Hamann mit nach Polen. Angeführt wird das deutsche Team von Karl Geiger und Markus Eisenbichler, zudem nominierte Bundestrainer Stefan Horngacher Severin Freund, Pius Paschke und Constantin Schmid.

Bundestrainer Horngacher: "Enges Rennen"

Horngacher: Welinger "muss Leistung bringen"

"Ich durfte meinen letzten Wettkampf im März 2019 bestreiten. Nach einem Jahr und acht Monaten wird's wirklich Zeit. Daher freue ich mich extrem, dass es wieder losgeht" , wird Wellinger in der DSV -Pressemitteilung zitiert. Der 25-Jährige hatte die vergangene Saison wegen eines Kreuzbandrisses komplett verpasst. Den Startplatz für den Wisla-Weltcup sicherte er sich hauchdünn vor zwei Kollegen. "Um den letzten siebten Platz war es ein enges Rennen zwischen Richard Freitag , Andreas Wellinger und David Siegel " , erklärt Bundestrainer Sefan Horngacher. "Die drei springen eigentlich auf gleichem Niveau. Andreas Wellinger hatte ganz knapp die Nase vorn. Das heißt nicht, dass er jetzt immer dabei ist. Er muss die Leistung im Weltcup bringen" , so der Österreicher.

Wellinger: "Lange und schwere Phase"

"Es war eine lange und schwere Phase für mich, mich nach der Knieverletzung wieder zurückzukämpfen" , so Wellinger, der bei den Deutschen Meisterschaften Ende Oktober in Oberstdorf mit mehr als 70 Punkten Rückstand auf den Sieger Markus Eisenbichler nur 13. wurde. "Mein Ziel ist es, Routine zu sammeln, mich mit einer Startnummer mit den anderen messen zu dürfen. Ich muss erstmal wieder in die Wettkämpfe reinkommen, Punkte sammeln, und darf nicht gleich Podestplätze erwarten" , blickt der Ruhpoldinger auf die Saison voraus. Horngacher kündigte an, in den kommenden Wochen auch Freitag und Siegel Einsatzmöglichkeiten zu geben.

Neuling Hamann mindestens für drei Weltcups im Team

Martin Hamann

Einige Erwartungen hat Horngacher an Weltcup-Neuling Hamann, der bei den Deutschen Meisterschaften auf den zweiten Platz sprang. "Martin Hamann hat sich den Quotenplatz mit zwei Siegen in Wisla ziemlich eindrucksvoll ersprungen. Er war bei der Deutschen Meisterschaft in sehr guter Form und ist das immer noch. Er wird bis nach Nizhny Tagil sicher Teil der Mannschaft sein." Damit darf der aus dem sächsischen Aue stammende Hamann drei Weltcups bestreiten: Nach Wisla geht es nach Ruka ( FIN ) und Nizhny Tagil ( RUS ). Der 23-jährige Hamann freut sich "zum ersten Mal überhaupt beim Weltcup-Start dabei zu sein. Ich habe den Quotenplatz in Wisla an dem Ort geholt, an dem jetzt auch der Weltcup startet. Damit ist die Vorfreude noch größer, weil ich damit positive Erinnerungen verbinde."

Geiger: "Es wird Zeit"