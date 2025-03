Skispringen in Lahti Wellinger und Raimund schwächeln im Super Team Stand: 23.03.2025 18:09 Uhr

Nach dem Aufwärtstrend der vergangenen Wochen haben die deutschen Skispringer im Super Team einen Dämpfer kassiert. Andreas Wellinger und Philipp Raimund sprangen in Lahti am Podest vorbei.

Von Jonas Schlott

Das deutsche Duo belegte am Sonntag (23.03.2025) von der Großschanze nur den undankbaren vierten Platz. Beide hatten am Vortag im Einzel noch mit den Plätzen fünf und sechs geglänzt, schwächelten dieses Mal aber direkt zu Beginn des Wettkampfs.

Das Podest, geschweige denn der Sieg, war schon früh weit entfernt. Während die Slowenen mit Vortagessieger Anze Lanisek und Lovro Kos (813,4 Punkte) zum Erfolg flogen, landeten auch Österreich mit Stefan Kraft und Manuel Fettner (809,3 Punkte) und die Japaner Ryoyu Kobayashi und Ren Nikaido (802,5) vor den DSV-Adlern. Wellinger und Raimund fehlten am Ende mehr als 40 Punkte zum Podium.

Schwacher Start für deutsches Super Team

Wellinger hatte in dieser Saison in Titisee-Neustadt den Sieg im Super Team geholt. Damals an der Seite von Pius Paschke. Auch in Lahti gehörten er und Raimund nach den starken Leistungen am Vortag zum engen Favoritenkreis. Allerdings begann der Wettbewerb für das deutsche Duo direkt mit einem Dämpfer. Raimund verpasste bei seinem ersten Versuch den Absprung und landete bereits bei 121 Metern.

Viel durfte bei Wellinger nicht schiefgehen, sollten die Hoffnungen auf das Podest nicht schon frühzeitig platzen. Doch auch der Vizeweltmeister von der Normalschanze war nach seinen 123 Metern nicht wirklich zufrieden - so betrug der Rückstand nach dem ersten von drei Durchgängen auf Slowenien an der Spitze bereits 21,9 Punkte. Auch Österreich und Japan lagen schon deutlich vor den DSV-Adlern.

Podest bleibt außer Reichweite

An dem Ergebnis sollte sich auch nach den zweiten Sprüngen nichts ändern - im Gegenteil: Raimund kam erneut nicht über 120 Meter heraus und wirkte im Schanzenauslauf ein wenig ratlos. Einen deutlich besseren Versuch (126,5 Meter) erwischte zwar Wellinger, die Hypothek blieb dennoch gewaltig. Auf die führenden Slowenen fehlten umgerechnet schon mehr als 20 Metern. Platz drei mit Japan war ebenfalls schon 28 Punkte entfernt.

Im finalen dritten Durchgang der acht besten Länder mussten schon grobe Patzer der Konkurrenz her - und natürlich eigene gute Sprünge. Das misslang Raimund aber erneut. Wieder kam er zu spät vom Schanzentisch weg, wieder schüttelte er nach der Landung (118,5 Meter) den Kopf. Wellingers letzter Sprung auf 126 Meter war immerhin nochmal einer für das Selbstvertrauen, konnte am Endergebnis aber auch nichts mehr ändern.