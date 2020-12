Was wäre das für ein Jubel in Oberstdorf gewesen, wenn die Zuschauer zugelassen gewesen wären? Karl Geiger hat auf seiner Heimschanze das Auftaktspringen der 69. Vierschanzentournee gewonnen. Der Lokalmatador übernahm bei seinem Comeback nach überstandener Corona-Infektion mit Sprüngen auf 127,0 m und 136,5 m mit 291,1 Punkten auch die Führung in der Gesamtwertung. Zweiter ist der Pole Kamil Stoch (288,3). Auf Platz drei wird der Norweger Marius Lindvik geführt.

Keine K.o-Duelle

Alles auf Anfang hieß beim Auftaktspringen der 69. Vierschanzentournee. Nach dem Corona-Wirrwarr rund um die polnische Mannschaft durften alle 62 Springer beim ersten Durchgang antreten. Die Ergebnisse der Qualifikation vom Vortag zählten nichts mehr. Es gab daher keine K.o-Duelle.

Die Verhältnisse am Dienstag (29.12.20) waren zwar deutlich besser als am Vortag, wo dichtes Schneetreiben und heftiger Rückenwind für viele Unterbrechungen sorgten. Doch am Ende des ersten Durchgangs kam wieder Rückenwind auf. Viele Athleten in der Schlussgruppe patzten. Nur Karl Geiger konnte den Bedingungen standhalten.

Eisenbichlers Aufholjagd im zweiten Durchgang

Weltmeister und Mitfavorit Markus Eisenbichler landete mit 118 Metern nur auf den 27. Platz. "Markus hat den Sprung am Schanzentisch nicht optimal erwischt. Das war ein schlechter Sprung bei schlechten Bedingungen. Aber das war der erste Sprung der Tournee - da ist noch nichts verhauen" , sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF . Im zweiten Durchgang zauberte Eisenbichler und sprang auf 142 Meter - bei diesem Sprung passte alles. "Jetzt hatte ich keinen Stress mehr, habe nicht viel überlegt. Der Flug war der Hammer" , sagte Eisenbichler, der sich weiter im Rennen um die Gesamtwertung sieht: "Da geht es immer eng zu. Ich muss einfach dran bleiben." Eisenbichler kämpfte sich auf den fünften Platz vor.

Severin Freund, der sich nach langer Verletzungspause in den Weltcup zurückkämpft, zeigte mit Sprüngen auf 123,5 und 126 Metern zwei solide Vorstellungen und beendete das erste Springen der Vierschanzentournee auf dem 25. Platz.

Nur drei von 12 DSV -Springern im Finale