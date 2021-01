Drei DSV -Springer nicht im Finaldurchgang

Nicht in den zweiten Durchgang schafften es Ex-Weltmeister Severin Freund als 34. und Pius Paschke auf Rang 36. "Ich bin mit keinem einzigen Sprung in Innsbruck zurechtgekommen" , sagte Paschke. Eine weitere Enttäuschung erlebte Constantin Schmid, der Skiflug-Vizeweltmeister mit dem Team verpasste als 39. wie schon in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen klar den zweiten Durchgang.

Bergisel - die Schicksalsschanze der DSV -Adler

Geiger und Eisenbichler haben auf der Bergisel-Schanze, auf der bereits viele Tournee-Träume endeten, schon absolute Hochgefühle, aber auch bittere Niederlagen erlebt. " An einem Tag kannst du Weltmeister werden und am anderen nicht in den zweiten Durchgang kommen" , stellte Eisenbichler treffend fest. 2019 feierte der Siegsdorfer in Innsbruck den WM-Titel im Einzel, Geiger holte Silber. Bei der Tournee hatte Eisenbichler nur knapp zwei Monate zuvor im Föhnsturm viele Punkte auf den Japaner Ryoyu Kobayashi verloren und damit alle Chancen eingebüßt.

Vor einem Jahr war Geiger dann auf Kurs, die Tournee nach Sven Hannawalds Triumph 2002 erstmals wieder für Deutschland zu gewinnen. Ein vermasselter Sprung am Bergisel warf den Oberstdorfer zurück. 2016 stürzten Severin Freund und 2018 Richard Freitag - beide waren zu diesem Zeitpunkt Top-Favoriten auf den Gesamtsieg.

