Vierschanzentournee

Deutsches Sprungduo bei Innsbruck-Quali gut dabei

Der Gesamtführende Halvor Egner Granerud hat die Qualifikation für das Vierschanzentournee-Springen in Innsbruck gewonnen. Markus Eisenbichler als Vierter und Karl Geiger auf Rang sieben zeigten sich am Bergisel in guter Verfassung.