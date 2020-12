Geiger in der Quali gut, Eisenbichler besser

Zahnschmerzen: Skispringer Lindvik fällt in Garmisch aus

Die Qualifikation fand ohne den Vorjahressieger Marius Lindvik statt. Der Norweger hat starke Zahnschmerzen und reiste zu einem Zahnarzt nach Innsbruck, wie die Veranstalter kurz vor Beginn der Qualifikation mitteilten. Damit fällt Lindvik auch für den Wettkampf am 1. Januar aus. Der 22-Jährige hatte beim Auftaktsieg von Geiger den dritten Platz belegt und lag daher auch in der Gesamtwertung gut im Rennen. Im vergangenen Jahr hatte Lindvik das Neujahrsspringen und in Innsbruck gewonnen und im Tournee-Gesamtklassement Rang zwei hinter dem polnischen Sieger Dawid Kubacki belegt.

Wieder positive Covid-19-Tests

Die Covid-19-News rund um die Vierschanzentournee reißen auch in Garmisch-Partenkirchen nicht ab. Im Rahmen der Tests am Mittwoch (30.12.2020) wurde ein russischer Athlet positiv auf Covid-19 getestet. In einer offiziellen Mitteilung hieß es, dass neben dem betroffenen Athleten drei weitere Mitglieder des russischen Skisprungteams, darunter ein weiterer Athlet, als Kontaktperson der Kategorie I eingestuft und ebenfalls unter Quarantäne gestellt wurden.

Die Duelle der deutschen Skispringer in Garmisch-Partenkirchen

Severin Freund (24.) - Michail Nasarow (27./Russland)

Richard Freitag (22.) - Maciej Kot (29./Polen)

David Siegel (50.) - Anze Lanisek (1./Slowenien)

Martin Hamann (32.) - Junshiro Kobayashi (19./Japan)

Karl Geiger (5.) - Thomas Lackner (46./Österreich)

Markus Eisenbichler (3/Siegsdorf) - Jewgeni Klimow (48/Russland)

Pius Paschke (33.) - Niko Kytosaho (18./Finnland)

Moritz Baer (34.) - Mackenzie Boyd-Clowes (17./Kanada)

Constantin Schmid (37.) - Yukiya Sato (14./Japan)

nho/dpa/sid | Stand: 31.12.2020, 15:20