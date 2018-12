Zwölf deutsche Skispringer qualifiziert

Der ÖSV-Adler segelte auf starke 138,5 Meter und verwies hauchzart den japanischen Überflieger Ryoyu Kobayashi (138,5 Meter) auf den zweiten Platz. Piotr Zyla aus Polen unterstrich als Dritter mit 137,5 Metern ebenfalls seine Anwartschaft auf den Tourneesieg. Eine böse Überraschung erlebte Domen Prevc. Der Slowene verpasste nach 117 Metern als 51. das erste Springen. Auch der Pole Maciej Kot musste als 63. passen.

Stefan Kraft gewinnt Quali in Oberstdorf

Siegel als Siebter bester Deutscher

Die deutschen Athleten überzeugten, hatten aber nicht alle Glück mit dem Wind, der ständig wechselte. David Siegel (138/7.), Andreas Wellinger (130/10.) und Richard Freitag (133,5/13.) unterstrichen ihre aufsteigende Form. " Die Hüfte haben wir gut in den Griff bekommen. Es hat Spaß gemacht. Ich muss einfach weitermachen, nicht rumträumen ", erklärte Freitag. Bundestrainer Werner Schuster sagte im ZDF : " Mannschaftlich haben wir eine Topleistung abgeliefert. Wir haben leider keinen ganz vorne drin. Am Schluss waren die Bedingungen doch sehr wechselhaft. Wir sind dennoch im Plan. "

Geiger schliefen Füße ein

Von gutem Aufwind und noch mehr Anlauf profitierten vier Springer der nationalen Gruppe. Constantin Schmid (134,5/14.), Pius Paschke (135/15.) und Felix Hoffmann (131/22.) sorgten da schon für tolle Stimmung unter den 15.500 Zuschauern. Stephan Leyhe (125/17.) und Karl Geiger (124/23.) hatten mit dem Wind weniger Glück, schafften aber locker die Qualifikation. " Nach einer Minute schliefen mir die Füße ein. Sonst war es ein gutes Gefühl ", sagte Lokalmatador Geiger, der wegen starken Windes warten musste.