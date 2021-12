Geiger bei Tour-Auftakt auf Podestkurs - Freund disqualifiziert

Der zweite Durchgang startet 17:39 Uhr.

Leyhe und Geiger in den Top 10

Neben Geiger schafften es drei der fünf weiteren deutschen Starter in den zweiten Durchgang. Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler liegen auf Rang neun und zehn dicht beeinander. Stephan Leyhe (124,5 Meter) setzte sich gegen Jakub Wolny aus Polen (118,0 Meter), Markus Eisenbichler (129,5 Meter) gegen Mackenzie Boyd-Clowes aus Kanada (126,5 Meter) durch.

Pius Paschke gewann mit 123 Metern sein Duell gegen den Östereicher Philipp Aschenwald (121,0 Meter) und ist zwischenzeitlich 13.

Freund vorn dabei - und disqualifiziert

Ärgerlich verlief der Nachmittag für Severin Freund, der mit 124,5 Metern nicht nur sein Duell gegen den Russen Roman Trofimow (115,5 Meter) gewann sondern auch auf Top-10-Kurs war. Der Rastbüchler wurde wegen eines nicht regelkonformen Anzuges aber disqualifiziert - und darf dadurch nicht im zweiten Durchgang ran. "Am Anzug hat einfach etwas nicht gepasst. Das ist ein Sport, in dem es auch um kleine Sachen geht. Das wird kontrolliert und das ist auch gut so" , ärgerte sich der 33-Jährige in der Sportschau und fügte hinzu: "Das muss man dann einfach akzeptieren und beim nächsten Mal besser machen." Ohne Disqualifikation wäre der 22-fache Weltcupsieger als Achter in den zweiten Durchgang gegangen.

Schmid verpasst zweiten Durchgang

Den zweiten Durchgang verpasste auch Constantin Schmid - aber aus sportlichen Gründen. Der Oberaudorfer flog auf 118,5 Meter, musste sich gegen seinen japanischen Kontrahenten Yukiya Sato aber um 0,2 Punkte geschlagen geben. In der Lucky-Loser-Wertung wurde Schmid nur knapp Sechster und schied aus.

Vorjahressieger Stoch scheidet aus - Lanisek abgeschlagen

Ein kleines Skisprung-Debakel erlebte der Pole Kamil Stoch. Der 39-fache Weltcupsieger und Tournee-Gesamtsieger des Vorjahres schied mit einer Weite von nur 118 Metern aus. Auch Stochs Teamkollegen Piotr Zyla und Jakub Wolny verpassten das Finale der Top 30.

Der Slowene Anze Lanisek, vor der Tournee als einer der Mitfavoriten gehandelt, muss als 28. den Tour-Gesamtsieg bereits früh abhaken.

Wellinger bereits in der Quali ausgeschieden

Bereits in der Qualifikation am Dienstag (28.12.2021) schied Andreas Wellinger aus. Dem Olympiasieger von 2018 fehlten als 51. nur 0,5 Punkte auf die Top 50 und damit das Tournee-Auftaktspringen.