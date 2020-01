Schon im ersten Durchgang deutete sich an, dass die Top drei des ersten Tournee-Springens in Oberstdorf auch beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen die Podestplätze fest im Blick haben. Der Pole Dawid Kubacki, Dritter in Oberstdorf, segelte mit satten 137 Metern auf Platz zwei. Dahinter hatten sich mit jeweils 132 Metern Karl Geiger und der Tournee-Führende Ryoyu Kobayashi in Position gebracht.

Schanzenrekord im ersten Durchgang

In Führung zur Halbzeit überraschend der Norweger Marius Lindvik mit einem Ausnahmesprung: Der 21-Jährige stellte mit 143,5 Metern den zehn Jahre alten Schanzenrekord des Schweizers Simon Ammann ein.

Im zweiten Durchgang lieferten sich die ersten Vier einen spektakulären Showdown. Kobayashi legte 141 Meter vor - der Tournee-Spitzenreiter mit eine deutlichen Signal an die Konkurrenz. Doch Verfolger Geiger blieb cool: 141,5 Meter. Und wesentlich wichtiger: In der Gesamtwertung rückte er 2,9 Punkte näher an den Japaner heran.

Erster Weltcupsieg für Norweger Lindvik

Auch Kubacki wollte da natürlich mitfliegen. Mit 139,5 Metern reihte sich der Pole zwischen Geiger und Kobayashi ein. Und Lindivik, der Überflieger aus Durchgang eins? Der Jungstar und Geheimfavorit sprang abgezockt wie ein Routinier. Mit einem 136-Meter-Sprung sicherte er sich am Neujahrstag den ersten Weltcupsieg seiner Karriere vor Geiger und dem drittplatzierten Kubacki.

Fünf Deutsche im Finaldurchgang

Nach dem ersten Durchgang ebenfalls noch mit Podestchancen: Constantin Schmid (134,5 Meter) als Sechster. Stephan Leyhe (131,0 Meter, 12.) und Markus Eisenbichler (129 Meter, 14.) hatten zumindest noch die Top Ten im Blick. Auch Pius Paschke (131,5 Meter, 20.) war im zweiten Durchgang dabei, der Deutsche Skiverband (DSV) also mit einem Quintett im Finale der besten 30.

Das verlief bei teilweise schwierigen Bedingungen auch für die DSV-Adler recht unterschiedlich: Während sich Schmid und Eisenbichler (jeweils 134,5 Meter) am Ende auf den Plätzen sieben und zehn einreihten, konnten sich Leyhe und Paschke (jeweils 132 Meter) nicht steigern und landeten auf den Rängen 16 und 20.

Vier DSV-Springer verpassen zweiten Durchgang

Martin Hamann (128 Meter), Philipp Raimund (125,0), Luca Roth (123,5) und Moritz Bär (115 Meter) verpassten den Finaldurchgang.