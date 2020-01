Kubacki siegt in Bischofshofen und gewinnt die Tournee

Karl Geiger (Oberstdorf) hat noch einmal alles versucht. Der DSV muss aber weiterhin auf den ersten Tourneesieger seit Sven Hannawald vor 18 Jahren (Saison 2001/2002) warten. Mit Sätzen auf 140 und 136 Meter machte der 26-jährige Allgäuer zwar seine Ankündigung wahr, auf der letzten Station der Tournee noch einmal voll anzugreifen. Am Ende reichte es aber nicht ganz, um Kubacki zu schlagen. Geiger wurde Zweiter in der Tageswertung und Dritter in der Tourneewertung. Kubacki, der in seiner Karriere zuvor erst ein Einzelspringen für sich entscheiden konnte, war einfach nicht zu bezwingen. Er zeigte über die vier Wettbewerbe die konstanteste Leistung aller Athleten und krönte sich auf der Paul-Außerleitner-Schanze mit tollen Sprüngen auf 143 und 140,5 Meter zum verdienten Tages- und Tourneesieger.

"Ich wollte hier meinen Weg gehen. Und ich bin einfach wahnsinnig glücklich" , sagte der Triumphator im Ersten. Dritter in Bischofshofen und Zweiter in der Gesamtwertung wurde der Norweger Marius Lindvik (139/137 m), der zuvor die Springen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck gewonnen hatte. In der Tournee-Endabrechnung lag er denkbar knapp vor Karl Geiger.

Geiger: "Das macht mich glücklich"

Ein Podestplatz bei der Tournee war das erklärte Ziel des DSV und von Bundestrainer Stefan Horngacher. Geiger schaffte nun das, was im vergangenen Jahr Markus Eisenbichler (Zweiter) und Stephan Leyhe (Dritter) und im Jahr davor Andreas Wellinger (Zweiter) gelungen war. Dass es wieder nicht ganz zum Sieg gereicht hat, dürfen die Trainer und Verantwortlichen auch ein bisschen auf das Windpech schieben, das Geiger beim dritten Springen am Bergisel in Innsbruck gehabt hatte. "Heute, das war echt wieder fein. Das micht mich glücklich" , sagte Geiger im Ersten. "So gut war ich noch nie. Oberstdorf vor den eigenen Fans war etwas ganz Besonderes. Innsbruck war dann schon sehr ärgerlich, aber heute konnte ich's gutmachen."

Karl Geiger in Bischofshofen