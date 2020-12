"Es war ein fantastischer Tag" , freute sich Kamil Stoch, nachdem er zum Tournee-Auftakt auf einen starken zweiten Platz hinter Karl Geiger gesprungen war. Nun darf der Pole wieder vom dritten Tournee-Triumph träumen. Dieser Traum kommt etwas unverhofft, denn anfangs sah es noch so aus, als könne die polnische Mannschaft wegen eines angeblich positiven Corona-Tests in Oberstdorf gar nicht antreten. Doch kurz vor dem Auftaktspringen bekamen die Springer doch noch die Erlaubnis, an den Start zu gehen.

In Polen herrschte landesweite Erleichterung, nachdem ihre Nationalhelden wieder voll ins Geschäft gesprungen waren. Die Boulevardpresse schrieb von der gewonnenen "Schlacht von Oberstdorf" . Das Corona-Wirrwarr interessierte sogar Polens Politik. Der Regierungschef meldete sich per Facebook, das Generalkonsulat kontaktierte die Organisatoren. Skispringen ist in Polen Nationalsport. Nach seinem Podestplatz bedankte sich Stoch bei seinen Trainern, die "praktisch zwei Tage nicht geschlafen haben" und die "Fehler des Systems" ausgebessert hatten. Außerdem freute sich der 33-Jährige über die gelungene "Rettungsaktion" des nationalen Verbands.

Stoch mit nur 2,8 Punkten Rückstand auf Geiger

Stoch ist jetzt also wieder Mitfavorit auf den Gesamtsieg. Auf der Schanze in Oberstdorf zeigte der Olympiasieger trotz ungeliebten Rückenwinds hervorragende Sprünge und verschaffte sich mit nur 2,8 Punkten Rückstand auf Geiger eine ausgezeichnete Ausgangsposition.

Zweimal hat der Pole die Vierschanzentournee schon gewonnen, 2017/18 schaffte er sogar den Sieg auf allen vier Schanzen. Pünktlich zur Tournee war der Routinier zuletzt wieder ein Top-Ten-Garant. Sein ehemaliger Coach, der heutige Bundestrainer Stefan Horngacher, sagte vor der Tournee voraus: " Er ist auf dem aufsteigenden Ast. Der wird bei der Tournee eine ziemlich große Rolle spielen."

Nun will Stoch den Corona-Stress hinter sich lassen und sich voll auf den Angriff auf Geiger beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen konzentrieren. "Es liegt hinter uns, es ist Geschichte. Es macht keinen Sinn, zurückzublicken", sagte er.

