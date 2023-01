Vierschanzentournee Formschwacher Eisenbichler bleibt in der Tournee Stand: 02.01.2023 17:56 Uhr

Der sechsmalige Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler wird trotz seiner Formschwäche die 71. Vierschanzentournee bis zum Ende bestreiten.

"Es ist ganz klar, dass der Markus weiterfährt bis Bischofshofen und auch danach im Weltcup noch" , sagte Bundestrainer Stefan Horngacher am Montag (02.01.23) in Garmisch-Partenkirchen: "Es gibt ein klares Ziel, das ist die WM in Planica."

Horngacher: "Er ist nicht weit weg"

Eisenbichler hatte in den beiden Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen jeweils den zweiten Durchgang verpasst. "Er ist aber nicht weit weg, macht im Training einen guten Eindruck" , sagte Horngacher, "im Skispringen kann es manchmal schnell gehen."

video Vierschanzentournee Ein Norweger dominiert Halvor Egner Granerud aus Norwegen führt zur Halbzeit die Gesamtwertung an. Die Tournee der Deutschen ist es bisher nicht - Karl Geiger und Andreas Wellinger auf den Rängen fünf und sechs haben bereits einen großen Rückstand.

Eisenbichler belegt nach zwei Springen in der Geasmtwertung der Vierschanzentournee Rang 37 hinter dem dem deutschen Nachwuchsspringer Felix Hoffmann.

