Auftaktspringen der Vierschanzentournee

Skispringer Eisenbichler Zweiter in Oberstdorf

Markus Eisenbichler hat den deutschen Skispringern einen tollen Auftakt in die Vierschanzentournee beschert. In Oberstdorf fehlten dem 27-Jährigen am Ende ganze 0,4 Punkte zum Tagessieg.