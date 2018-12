Karl Geiger (25/Oberstdorf): Keine Top 10 in diesem Winter, in der Geiger nicht vertreten war. Der Allgäuer ist in seiner Karriere erst spät in die Gänge gekommen, gewann bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg im 107. Anlauf sein erstes Weltcupspringen. Der 25-Jährige fliegt derzeit unheimlich konstant. Die Form und die Chance sind da, zumindest um das Tournee-Podium mitzuspringen.