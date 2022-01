Kobayashi verpasst zweite Vier-Siege-Tournee

Den vierten Sieg im vierten Springen verpasste der Japaner Ryoyu Kobayashi - er wurde nur Fünfter (133,5/133,5 Meter). Damit flog der Weltcup-Spitzenreiter an seinem zweiten Grand Slam nach 2018/2019, also dem Gewinn aller Springen, vorbei.

Eisenbichler wird Achter

Markus Eisenbichler, der die Quali am Donnerstagnachmittag noch gewonnen hatte, flog nur auf 133 und 134 Meter und wurde Tages-Achter. Überschattet wurde das Finale am Donnerstagabend von einem Sturz von Manuel Fettner, den der Österreicher aber unverletzt überstand.

Gesamtwertung: Granerud wird Dritter

Das Tournee-Finale im Salzburger Land unter Flutlicht war hochspannend - auch beim Kampf um die Tournee-Podestplätze. Geiger führte nach seinem Sprung auf 140,5 Meter im ersten Durchgang die Konkurrenz an und schob sich dabei in der Gesamtwertung auf Rang drei vor. Im Finale holte sich Granerud diesen dritten Platz allerdings zurück und triumphierte mit 1.128,2 Punkten vor Geiger (1.123,6 Punkte) und Eisenbichler (1.117,6 Punkte).

Kobayashi feiert zweiten Gesamtsieg

Der zweite Tournee-Gesamtsieg nach 2019 war Kobayashi (1.162,3) Punkte) schon nach dem ersten Durchgang kaum noch zu nehmen. Platz zwei sicherte sich der Norweger Marius Lindvik (1.138,1 Punkte). Nach dem ersten Durchgang musste Lindvik noch bangen, Geiger kam durch seinen starken Sprung bis auf 2,1 Punkte an Lindvik ran. Doch der 23-Jährige flog im Finale auf 139 Meter und behauptete so seinen zweiten zweiten Gesamt-Platz nach 2020..

Schmid in den Top 20

Beim Springen am Donnerstag schafften es neben Geiger und Eisenbichler drei Deutsche ins Finale der Top 30: Constantin Schmid beendete die Tournee mit einem Platz in den Top 20: Mit Weiten auf 130,5 Meter und 130 Meter wurde der 22-Jährige 18.

Pius Paschke überstand den ersten Durchgang mit 130,5 Metern über die Lucky-Loser-Wertung. Den 19. Rang konnte er mit 126,0 Metern im Finale nicht halten er wurde 24.

Leyhe: "Etwas enttäuscht"

Stephan Leyhe mit Weiten von 130 und 125,5 Metern kam auf Rang 26. "Einfach wieder dabei zu sein, ist schön" , sagte Leyhe, der in der vergangenen Saison wegen eines Kreuzbandrisses noch zuschauen musste, in der Sportschau. "Wenn man zu Beginn der Tournee in die Top 10 reinspringt, ist das der Maßstab, den man halten will. Daher bin ich etwas enttäuscht. Ich weiß nicht ganz genau, woran es liegt, dass mir aktuell zehn Meter fehlen."

Freund und Wellinger scheiden aus

Zwei Deutsche verpassten das Finale der Top 30. Severin Freund kam nicht gut vom Schanzentisch weg und schied mit nur 121,5 Metern gegen den Norweger Granerud (136,5 Meter) aus.

Pech hatte Andreas Wellinger, der um 0,2 Punkte das Finale verpasste. Wie sein direkter Konkurrent Stefan Kraft flog er auf 124 Meter, musste sich aber wegen etwas schlechterer Wertungspunkte und etwas besserem Wind aber um 0,2 Zähler geschlagen geben