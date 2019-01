Doch Kasaya, der zudem noch die Chance hatte, als erster Springer überhaupt alle vier Tournee-Wettkämpfe zu gewinnen, bekam nicht einmal die Chance, etwas Historisches zu leisten. Denn Japan war 1972 Ausrichter der Olympischen Winterspiele. Auf den Schanzen von Sapporo sollte Japans Team glänzen. Und deshalb reiste die japanische Mannschaft nach dem dritten Springen zurück zum Training in die Heimat.

Olympiagold, aber nie wieder die Chance auf den Tourneesieg

Der Olympiaplan ging zwar auf, Kasaya gewann die Goldmedaille von der Normalschanze, die in diesem Jahr auch gleichzeitig den Weltmeistertitel bedeutete. Auch die Silber und Bronze gingen nach Japan. Doch den Traum vom Sieg bei der Vierschanzentournee konnte sich Kasaya nie erfüllen. 1973 beendete er seine Karriere. Bis heute ist Kasaya der einzige Springer in der Geschichte der Vierschanzentournee, der nach drei Siegen in den ersten drei Springen am Ende nicht den Titel feiern durfte.

Kazuyoshi Funaki - Japans einziger Tourneegewinner

Mehr Glück hatte 1997/98 Kasayas Landsmann Kazuyoshi Funaki. Auch der gewann die ersten drei Springen. Mit 36,8 Punkten fuhr er zum Finale nach Bischofshofen. Obwohl wieder Olympische Winterspiele in Japan, in Nagano, anstanden, durften die die japanischen Springer die Tournee regulär beenden. Funaki reichte ein achter Platz, um sich den Gesamtsieg zu sichern. Und wie sein Landsmann Kasaya 26 Jahre zuvor schnappte auch er sich wenige Wochen später den Olympiasieg bei den Heimspielen.

Wird Kobayashi vom Schnee ausgebremst?

Japan und die Vierschanzentournee ist so eine eigene Geschichte. Und die könnte am Sonntag weitergehen und den Japaner Kobayashi zum ersten Sieger einer "Dreischanzentournee" machen. An eine Absage des Springerns mag Walter Hofer, Renndirektor des Skiweltverbandes FIS , nicht denken. Man sei guter Dinge, dass am Sonntag Plan B eingehalten werden könne, sagte er im ORF . Plan B meinte: Qualifikation am Sonntag ab 14.30 Uhr, danach ab 17.00 Uhr wie geplant das Springen. Sollten die Schneemassen dies verhindern, wäre ein neuer Anlauf in Bischofshofen am Montag, aber auch eine komplette Absage, denkbar. In Bischofshofen wurde übrigens noch nie ein Springen gänzlich abgesagt. Kobayashi wird alle Daumen drücken, dass das auch so bleibt.

