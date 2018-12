Eine Woche großes Schanzen-Spektakel

Die 67. Tournee beginnt am 29. Dezember in Oberstdorf, es folgen die Stationen Garmisch-Partenkirchen (1. Januar), Innsbruck (4. Januar) und Bischofshofen (6. Januar). Auch in diesem Winter erwarten die Organisatoren bei den Wettkämpfen insgesamt über 100.000 Zuschauer.

Oberstdorf, Große Schattenbergschanze, Hillsize (HS) 137

Qualifikation am 29. Dezember 2018, Wettkampf am 30. Dezember 2018

Schanzenrekord 143,5 Meter: Sigurd Pettersen, 29. Dezember 2003