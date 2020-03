Livestream - Qualifikation Skispringen der Männer in Trondheim

Video: Biathlon - Platz drei und fünf für deutsche Staffeln

Die Biathlon-Staffel der Frauen schob sich am Ende auf das Podium, die deutschen Herren landen am Ende "nur" auf Platz fünf. Auch die Biathlon-Wettkämpfe von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Es fanden nur wenige Zuschauer den Weg an die Strecke. | video