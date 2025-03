Wirbel um Anzüge Videoaufnahmen setzen Norwegens Skispringer unter Druck Stand: 08.03.2025 17:22 Uhr

Weil Videos von Näharbeiten im Netz kursieren, nehmen die Diskussionen um das Norwegische Skisprung-Team Fahrt auf. Inzwischen haben auch mehrere Nationen Protest eingelegt.

Frenetische Fans, Weiten und Weltmeister – das sollten eigentlich die Themen sein für die Skisprung-Teams bei der Nordischen Ski-WM. Bereits vor dem Wettbewerb der Skispringer am Samstag aber kursieren gleich mehrere Videos im Netz, die die Diskussionen um nicht regelkonforme Anzüge weiter anheizen. „Es sind mehrere Videos. Ich persönlich mag nicht, die Art und Weise, wie sie zu Stande gekommen sind“, sagte Christian Kathol, Materialkontrolleur der FIS im Gespräch mit der Sportschau.

„Vom Prinzip her habe ich gesehen, dass Anzüge geöffnet wurden an den Nähten und da auch wieder vernäht wurden.“ All das, gefilmt hinter einem schwarzen Vorhang – ebenfalls auf einem der Videos zu sehen ist der norwegische Coach Markus Breivik, der sich im Raum aufhält, in dem die Nähmaschine zum Einsatz kommt. „Das ist kein außergewöhnlicher Prozess, weil die Anzüge immer am letzten Tag an den Körper der Athleten angepasst werden“, sagte Kathol und bestätigte, die Aufnahmen seien „von der letzten Nacht“.

Protest von Österreich, Slowenien und Polen

Er selbst habe noch am Samstag alle Anzüge kontrolliert, die gesprungen werden. „Die haben gepasst“, so Kathol. Im Laufe des ersten Durchgangs gibt es dann aber doch eine Disqualifikation – es betrifft den Norweger Kristoffer Eriksen Sundal. Eine Manipulation des Chips, der für die Vermessung der Anzüge gebraucht wird, da ist sich Kathol sicher, sei nicht geschehen. „Ich kann das ausschließen“, sagte er. Es gäbe ein „sekundäres Sicherheitssystem, wenn wir die Chips aufbringen“. Auch dass die Chips auf neue Anzüge angebracht worden seien, könne er ausschließen.

Für gleich drei Nationen aber ist die Sache nicht so klar. „Wir haben gemeinsam mit Slowenien und Polen Protest eingelegt gegen die Starterlaubnis der norwegischen Springer“, sagte Florian Liegl, Sportlicher Leiter der Österreichischen Skispringer, der Sportschau. „Weil man laut unserer Meinung nicht garantieren kann, dass diese Anzüge, die gesprungen werden, auch dem Reglement entsprechen.“ Das sei auch der Grund für den Protest. „Jetzt warten wir ab, was die Jury beziehungsweise die FIS macht.“

Norwegischer Verband erklärt Videos

Ganz anders ist die Sicht der norwegischen Verantwortlichen. „Das ist unser Mann, der neue Anzüge für den Holmenkollen vorbereitet. Das ist nichts Besonderes“, sagte Jan Erik Aalbu, Sportdirektor Skispringen Norwegen und ist davon überzeugt, dass der Protest keine Folgen haben wird. Für Sportschau-Experte Sven Hannawald ist all das schon jetzt „total spannend“. Denn – auf den Videos seien Chips zu sehen, für die anstehenden Wettkämpfe würden die allerdings erst kurz vorher aufgebracht. Er sagt: „Es wird richtig wild jetzt.“

DSV fordert Transparenz

Ähnlich sieht es auch der deutsche Verband. „Wir sehen einen erheblichen Aufarbeitungsbedarf“, sagte DSV-Sportdirektor Horst Hüttel. Die Videos seien „absolut skurril“, dem Protest der anderen Nationen aber habe sich der DSV nicht angeschlossen. „Wir haben ein eigenes Schreiben an die FIS gesendet und fordern eine Aufdeckung der Situation“, so Hüttel. „Wir wollen nicht aufeinander rumhacken, sondern fairen Sport betreiben.“ Wichtig aber sei nun Transparenz. „Ich hoffe, dass das heute noch aufgeklärt wird“, so Hüttel. Die Aussagen des norwegischen Sportdirektors ordnete er wie folgt ein: „Die Argumente vom Kollegen Aalbu werden von allen führenden Anzugsexperten zerlegt.“ Die FIS hat den Protest inzwischen abgewiesen.