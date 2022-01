Vierschanzentournee: die Qualifikation des Finales in Bischofshofen

Sportschau. . 01:13:11 Std. . Verfügbar bis 05.01.2023. Das Erste.

Gerade auf der Schanze in Bischofshofen können sich die Platzierungen in der Gesamtwertung nochmal kräftig verändern. Die Qualifikation des letzten Springens der Vierschanzentournee in voller Länge.