Vierschanzentournee: der 2. Durchgang des Finales in Bischofshofen

Sportschau. . 42:25 Min. . Verfügbar bis 05.01.2023. Das Erste.

Der große Favorit Ryoyu Kobayashi hat im ersten Durchgang gepatzt. Wer holt sich an seiner Stelle den letzten Sieg der Vierschanzentournee? Der zweite Durchgang in Bischofshofen in voller Länge.