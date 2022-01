Vierschanzentournee: der 1. Durchgang des Finales in Bischofshofen

Sportschau. . 54:40 Min. . Verfügbar bis 05.01.2023. Das Erste.

Der Gesamtsieg ist Ryoyu Kobayashi auch schon vor dem letzten Springen der Vierschanzentournee so gut wie sicher. Aber schnappt er sich auch den Grand Slam? Der erste Durchgang in Bischofshofen in voller Länge.