Vierschanzentournee - die Siegerehrung aus Oberstdorf

Video: Nachwuchstalent Aeneas Frisch: der Skisprung-Weltcup als großes Ziel

Sportschau. . 03:08 Min. . Das Erste.

Aeneas Frisch ist eines der größten Skisprung-Talente Deutschlands. Während Karl Geiger und Co. die Vierschanzentournee in Angriff nehmen, arbeitet der 16-Jährige an seinen Fähigkeiten um eines Tages auch im Weltcup zu starten. | video