Teamspringen aus Bischofshofen - der erste Durchgang

Sportschau. . 36:07 Min. . Verfügbar bis 09.01.2023. Das Erste.

In Bischofshofen findet das zweite Teamspringen der Männer in dieser Saison statt. Gelingt dem DSV-Quartett wie in Wisla der Sprung auf das Podest?