Skispringen in Klingenthal - der 2. Durchgang in voller Länge

Sportschau. . 35:08 Min. . Verfügbar bis 10.12.2022. Das Erste.

Katharina Althaus will beim Heim-Wettbewerb in Klingenthal auf das Podest - hier der 2. Durchgang des Springens in voller Länge.