Skispringen der Männer in Klingenthal - in voller Länge

Sportschau. . 48:02 Min. . Verfügbar bis 11.12.2022. Das Erste.

In Klingenthal gehen die DSV-Adler beim Skispringen an den Start. Markus Eisenbichler und Karl Geiger gehören zu den Top-Favoriten - in voller Länge.