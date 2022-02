Skispringen der Frauen in Hinzenbach - die komplette Übertragung

Sportschau. . 52:36 Min. . Verfügbar bis 26.02.2023. Das Erste.

Nach dem Teamwettbewerb am Freitag stand am Samstag der Einzelwettbewerb in Hinzenbach an. Die komplette Übertragung des Weltcups.