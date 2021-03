Skispringen der Frauen aus Nischni Tagil - der 1. Durchgang

Sportschau. . 40:29 Min. . Verfügbar bis 21.03.2022. Das Erste.

Nach dem gestrigen Sieg von Marita Kramer steht in Nizhny Tagil heute ein weiteres Einzelspringen von der Normalschanze an. Der erste Durchgang des zweiten Springens der Blue Bird Tour in Russland in voller Länge.