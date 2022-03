Skiflug-WM in Vikersund - der zweite Tag in der Zusammenfassung

Sportschau. . 06:59 Min. . Verfügbar bis 12.03.2023. Das Erste.

Nach dem ersten Tag in Vikersund ist eine deutsche Medaille bei der Skiflug-WM schon so gut wie unmöglich. Die letzten beiden Durchgänge in der Zusammenfassung.