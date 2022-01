Renndirektor Pertile: "Wir hatten heute keine Chance"

Video: Horngachers Blick nach vorn: "Fahren gerne nach Bischofshofen"

Sportschau. . 00:54 Min. . Das Erste.

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher sieht in der Absage des Springens in Innsbruck die richtige Entscheidung - und will jetzt in Bischofshofen angreifen. | video