Markus Eisenbichler - der Weg aus der Jugend zum Weltmeister

Sportschau | 23.03.2019 | 08:00 Min. | Verfügbar bis 23.03.2020 | Das Erste

Markus Eisenbichler hatte schon in der Jugend ideale Bedingungen für eine Skisprung-Karriere, doch der Knoten ist erst in dieser Saison so richtig geplatzt. Der Weg vom Nachwuchstalent zum Weltmeister, der auch den Teamspirit hochhält.