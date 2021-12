Die 70. Vierschanzentournee - 2021/2022

Video: Johannes Thingnes Bö ist zurück auf seinem Biathlon-Thron

Sportschau. . 02:03 Min. . Das Erste.

Der norwegische Biathlon-Star Johannes Thingnes Bö hat sich in Annecy eindrucksvoll zurückgemeldet. Fehlerfrei am Schießstand und mit 7,2 Sekunden Abstand holte er sich ungefährdet seinen ersten Weltcup-Sieg in diesem Winter. | video