Dem ehemaligen Skiflug-Weltmeister gelang am Sonntag (12.12.2021) in Klingenthal ein beachtliches Comeback in der Weltspitze. Denn: Keine neun Monate liegt sein Horror-Sturz beim Skifliegen in Planica zurück. Damals musste er per Intubation mechanisch beatmet werden und lag tagelang im Koma.

Auch die Fortsetzung seiner Karriere war fraglich, doch der 27-Jährige kämpfte sich Schritt für Schritt zurück. " Momente wie dieser sind der Grund dafür, dass ich noch dabei bin ," sagte Tande, der bei der Weltcup-Station in Sachsen wie früher flog. Aber, " dass mir so schnell der Sprung zurück an die Spitze gelungen ist, ist wirklich schwer zu beschreiben ". Sein bisher letzter Einzelsieg war ihm im November 2019 gelungen.

Nur Kobayashi ist stärker

Zunächst schaffte es der Norweger auf 130,5 Meter, im Finaldurchgang legte er dann noch einmal satte 141,5 Meter nach. Dass es nicht zum Weltcupsieg reichte, lag am Japaner Ryoyu Kobayashi, der bei widrigen Bedingungen einen Ticken stärker war. Ein Ergebnis, dass nur zwei Wochen vor der Vierschanzentournee die Hoffnung auf eine gute Saison aufflammen lässt.