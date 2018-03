RAW-AIR-Tour in Trondheim

Stoch, der erneut mit weniger Anlauf in die Spur ging und aus Luke 1 absprang, segelte im ersten Durchgang auf 146 Meter - und damit zu neuem Schanzenrekord. Mit einem Sprung auf 141 Metern machte der Überflieger den Deckel drauf. Es war der siebte Saisonsieg für den Überflieger. Stefan Kraft aus Österreich und Robert Johannsson (Norwegen) schafften es ebenfalls auf das Podium. "Kamil Stoch springt allen sehr weit davon, der erste Platz ist damit besetzt. Aber drei Springer in den Top Ten sind okay" , war Bundestrainer Werner Schuster zufrieden.

Freitag und Geiger überzeugen

Bester Deutscher war Richard Freitag als Fünfter. Der Sachse hatte im ersten Durchgang deutlich weniger Aufwind als die Konkurrenten, so reichten 134 Meter zum sechsten Platz. Im Finale setzte er mit 137,5 Metern noch einen drauf und löste Karl Geiger von der Pole Position ab. Geiger trumpfte mit Sprüngen auf 135,5 und 139,5 Meter groß auf und freute sich über den siebten Platz.

Eisenbichler mit inoffiziellem Schanzenrekord von Gate 1

Markus Eisenbichler sorgte in der Probe für Furore.

Für Gesprächsstoff sorgte Markus Eisenbichler. Im Probedurchgang kurz vor dem Wettkampf segelte er aus Gate 1 (!) auf 148,5 Meter - und damit soweit wie kein anderer auf dieser Schanze. In die Geschichtsbücher schaffte er es nicht, weil die Jury nach dem Sprung abbrach,. Der Anlauf konnte ja nicht noch weiter verkürzt werden und die Besten standen noch oben. "Den Probesprung werde ich nie vergessen. Es war einfach schön", schwärmte der Siegsdorfer.



Im Wertungsdurchgang sah man Eisenbichler schon auf dem Balken den Respekt an. Mit einer Luke mehr Anlauf und ähnlichen Windbedingungen wurde er losgeschickt, baute einige Fehler ein und war als 19. nach dem ersten Durchgang enttäuscht. Mit einem deutlich besseren Sprung auf 137,5 Meter im Finaldurchgang segelte Eisenbichler noch auf Platz zehn vor.

Wellinger - "Der Wettkampf war nichts"

Unter anderem überholte Eisenbichler seinen Teamkollegen, den Olympiasieger Andreas Wellinger. Der 22-Jährige kam in beiden Sprüngen in Trondheim nicht ins Fliegen und fiel von Platz 16 auf Rang 22 zurück. "Der Wettkampf war einfach nichts" , sagte Wellinger ehrlich. Ebenfalls einige Etagen zurück ging es für Stephan Leyhe, als Zwölfter nach dem ersten Durchgang reichte es im Finale nur zu 125,5 Metern und in der Endabrechnung zu Platz 20.

Bei Andreas Wellinger ist die Luft raus.

Weltcup-Rückkehrer Andreas Wank sammelte mit Sprüngen auf 131,5 und 124 Meter und Platz 24 die nächsten Weltcup-Punkte, ärgerte sich aber "über Kleinigkeiten" , die nicht gepasst haben.

Siegel fällt vom Himmel

Richtig Pech hatte David Siegel. Als er an der Reihe war, war der Wind eingeschlafen. Siegel fiel ohne den nötigen Anlauf bei 106,5 Meter herunter und schied als Letzter nach dem ersten Durchgang aus.

Es geht auf den Monsterbakken

Am Freitag geht es mit der Qualifikation im schwedischen Vikersund weiter. Der Gesamtsieg der RAW-AIR-Tour ist dem Polen Kamil Stoch wohl kaum noch zu nehmen. Damit würde er neben der Vierschanzentournee und dem Olympiasieg auch die 60.000 Euro für den Gewinn der Nordtour einstreichen.

