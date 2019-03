Horngacher soll Schuster als Skisprung-Bundestrainer beerben

Stefan Horngacher soll neuer Bundestrainer der deutschen Skispringer werden. Das bestätigte Horst Hüttel, Sportlicher Leiter Skisprung im Deutschen Ski-Verband ( DSV ), am Sonntag (24.03.2019) in der ARD . "Wir reden mit ihm" , sagte der Oberfanke.

"Sind auf der Zielgeraden"

Eine Vertragsunterschrift könne er aber noch nicht vermelden, so Hüttel. "Wir sind auf der Zielgeraden. Aber wir wollen seriös bleiben. Es gibt noch zwei, drei Dinge zu klären" , sagte der 50-Jährige. Dabei gehe es laut Hüttel nicht um finanzielle Belange, sondern eher darum, wie das Trainerteam um den neuen Coach aussehen solle. "Wir treffen uns in der kommenden Woche und können dann hoffentlich alles perfekt machen".

Horngacher (Noch)-Nationaltrainer in Polen

Horngacher ist seit 2016 Nationaltrainer in Polen und führte das Team um Olympiasieger Kamil Stoch in die Weltspitze. In seiner Wirkungszeit wurde das polnische Team u.a. Team-Weltmeister 2017 und holte Olympia-Bronze mit der Mannschaft 2018, Kamil Stoch wurde 2018 Olympiasieger, bei der WM 2019 in Seefeld feierten Dawid Kubacki und Kamil Stoch einen Doppelerfolg von der Normalschanze.



ARD -Informationen zufolge will Horngacher am Sonntag nach dem letzten Springen der Saison in Planica dem polnischen Team seinen Abschied verkünden.

Horngacher war bereits Co-Trainer von Werner Schuster

Horngacher, der als aktiver Skispringer, 1994 und 1998 Olympia-Bronze sowie 1991 und 2001 zwei Mal WM-Gold mit der Mannschaft gewann, soll Nachfolger von Werner Schuster, der am Sonntag beim Skifliegen in Planica zum letzten Mal als deutscher Bundestrainer an der Schanze stand.



Wenn Horngacher neuer Bundestrainer wird, würde er zum Deutschen Ski-Verband zurückkehren. Der 49-Jährige betreute von 2008 bis 2011 den deutschen B-Kader und war von 2011 bis 2016 Co-Trainer von Werner Schuster.

Ex-Bundestrainer Schuster (re.) und Neu-Bundestrainer Horngacher (li.).

dh | Stand: 24.03.2019, 10:29