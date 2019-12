Skispringen

Skispringen in Ruka abgesagt

Kein Skispringen am Sonntag in Ruka: Wegen zu starken Windes ist der zweite Wettkampf im Norden Finnlands kurzfristig abgesagt worden. Die Jury entschied sich am Nachmittag, die Athleten nicht von der Rukatunturi-Schanze zu lassen. Zuvor war bereits die Qualifikation gecancelt worden.