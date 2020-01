Nächste Topleistung - Skispringer Karl Geiger feiert Doppelsieg

Karl Geiger (Oberstdorf) hat im Springen von der Normalschanze erneut überzeugt. Nach dem seinem ersten Saisonsieg am Samstag sicherte sich der 26-Jährige am Sonntag (12.01.2020) mit 107 und 103,5 Metern den vierten Weltcupsieg. Damit baute Geiger die Führung in der Gesamtwertung aus.

Stefan Kraft ( AUT ) belegte den zweiten Platz, Tournee-Sieger Dawid Kubacki ( POL ) wurde wie am Vortag Dritter. Die Polen erzielten mit drei Springern unter den besten fünf ein starkes Teamergebnis. Ryoyu Kobayashi ( JPN ) springt seiner Form hingegen weiter hinterher. Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison landete nach enttäuschenden Sprüngen auf Platz 21.

Leyhe und Paschke in den Top 20

Steigerung im zweiten Durchgang: Stephan Leyhe (Willingen) arbeitete sich in einem Springen mit wechselnden Winden von Rang 19 auf 13 nach vorn, Pius Paschke (Kiefersfelden) verbesserte sich von Platz 21 auf 18. Luca Roth (Meßstetten) beendete das Springen auf Rang 30. Mannschaftlich waren die DSV -Adler im ersten Wettkampf von Val di Fiemme jedoch deutlich erfolgreicher.

Schmid und Hamann scheiden zur Halbzeit aus

Auch Constantin Schmid (Oberaudorf) hatte heftigen Rückenwind und schied mit einem Sprung auf 92 Meter als 34. aus. Dabei hatte der 20-Jährige mit seinem fünften Platz am Samstag sein bestes Ergebnis im Weltcup erzielt. Auch Martin Hamann (Aue) verpasste als 41. den zweiten Durchgang.