Freunds Vorfreude auf die erste Schneelandung

Kuusamo. Natürlich Kuusamo. Auf der Rukatunturi-Schanze in Finnland wird Severin Freund erstmals wieder um Weltcup-Punkte springen. Der Schauplatz kann kaum besser gewählt sein. "Ich kenne mich auf der Schanze richtig gut aus. Das ist der richtige Ort für das Comeback" , sagt der Weltmeister von 2015 vor seinem mit Spannung erwarteten Einstieg in den WM-Winter.

The same procedure as 2016?

Schon im November 2016 hatte Freund in Kuusamo ein Comeback gegeben, damals holt er nach seiner Hüft-Operation völlig überraschend seinen 22. Weltcup-Sieg. Auch vier Jahre zuvor hatte er in Kuusamo gewonnen, wurde 2016 zudem Zweiter, 2014 Dritter. "Es gibt dort für Severin einen starken emotionalen Joker" , sagt Bundestrainer Werner Schuster. Einen Sieg schließt Freund diesmal aus. Zu lange war er zum Zuschauen verdammt, zu groß sind die Nachwirkungen der zwei Kreuzbandrisse.

Die letzte Schneelandung ist länger her

Schuster sprach beim Weltcup-Auftakt in Wisla zwar von "einer stark steigenden Formkurve" des Team-Olympiasiegers. Doch der 30 Jahre alte Freund stapelt betont tief. "Man darf nicht zu vermessen sein, dass ich wie damals in Kuusamo gleich voll da bin und gewinne. Das ist diesmal eine andere Situation", sagt er.

Severin Freund hat eine sportliche Leidenszeit hinter sich.

Freund freut sich wie ein kleines Kind auf die Qualifikation am Freitag (18.00 Uhr). Zwar liegt auch am Polarkreis nur Kunstschnee, doch das reicht, um den Puls in die Höhe zu treiben. "Ich freue mich wahnsinnig auf die erste Schneelandung. Bei mir weiß man ja, dass es doch ein bisserl länger her ist" , sagte Freund vor dem Abflug. "Länger her" ist beinahe untertrieben. Am 3. Januar 2017 belegte Freund in der Qualifikation von Innsbruck nur den 47. Platz, am nächsten Morgen stieg er wegen eines grippalen Infekts aus der Vierschanzentournee aus. Drei Wochen später zog er sich seinen ersten Kreuzbandriss zu. Es begann eine Leidenszeit mit vielen Stunden in der Reha. Ans Aufgeben dachte er dabei aber nie.

Ziel: In Topform zur WM