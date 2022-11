Weltcup in Kuusamo Stephan Leyhe rückt ins Skisprung-Team Stand: 23.11.2022 13:50 Uhr

Am zweiten Weltcup-Wochenende der Skispringer im finnischen Kuusamo rückt Routinier Stephan Leyhe für Philipp Raimund ins deutsche Aufgebot.

Von wp/sid

Raimund (22) werde eine "Sprungpause einlegen und stattdessen ein Krafttraining absolvieren" , teilte Bundestrainer Stefan Horngacher am Mittwoch (23.11.) mit. Für ihn rückt Routinier Stephan Leyhe (SC Willingen) in die Mannschaft.

Skispringer Stephan Leyhe

Bei den zwei Einzelspringen am Samstag und Sonntag werden fünf DSV-Adler an den Start gehen. Dann will auch Karl Geiger (SC Oberstdorf) an alte Leistungen anknüpfen. Der Auftakt in Wisla Anfang November verlief für den Weltcup-Zweiten des Vorwinters "nicht ganz so nach Plan" . Aber er habe ein "gutes Gefühl" für Kuusamo.

livestream Wintersport Skispringen der Männer in Kuusamo, am 26.11. ab 9 Uhr In Kuusamo geht es hoch hinaus. In der finnischen Stadt kämpfen die Skispringer um die ersten Weltcuppunkte. Welcher Athlet sichert sich einen Platz auf dem Treppchen?

Auftaktspringen der Vierschanzentournee ausverkauft

Die Vorbereitung auf die Saison ist freilich auf den ersten großen Saison-Höhepunkt, die Internationale Vierschanzentournee, ausgelegt. Das Auftaktspringen in Oberstdorf meldet nach zwei Jahren pandemiebedingter Geisterspringen ausverkauft.

Mehr als 25.000 Karten wurden für das Springen am 29. Dezember an den Mann gebracht, wie die Organisatoren am Mittwoch (23.11.) mitteilten. Nach dem Wettbewerb im Allgäu geht es in Garmisch-Partenkirchen (1. Januar), Innsbruck (4. Januar) und Bischofshofen (6. Januar) weiter.

In den vergangenen beiden Jahren waren wegen Corona keine Zuschauer zugelassen. Vor dem Wettkampf steht am 27. Dezember die Eröffnung sowie am 28. Dezember die Qualifikation an.