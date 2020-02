Weltcup Hinzenbach

Hölzl siegt weiter - Althaus hauchdünn in den Top Ten

Skispringerin Chiara Hölzl beherrscht weiterhin die Lüfte. Nach dem Sieg am Vortag ließ sich die Österreicherin auch am Sonntag beim Heim-Weltcup in Hinzenbach den Erfolg nicht nehmen. Aus deutscher Sicht erzielte Katharina Althaus das beste Ergebnis.