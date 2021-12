Wintersport | Skispringen

Vierschanzentournee - Geiger führt deutsches Aufgebot an

Weltcup-Spitzenreiter Karl Geiger führt das Aufgebot der deutschen Skispringer für die am Dienstag (28.12.2021) mit der Qualifikation in Oberstdorf beginnende 70. Vierschanzentournee (28. Dezember bis 6. Januar) an.