Geiger und Eisenbichler beim Saisonfinale auf Podestkurs

Sieg im Teamwettbewerb

Am Sonntagvormittag hatten die Deutschen bereits den Team-Wettbewerb gewonnen. In der Besetzung Paschke, Schmid, Eisenbichler und Geiger setzte sich das DSV -Quartett in einem Durchgang gegen Slowenien und Österreich durch. Die Doppel-Veranstaltung am Sonntag war nötig geworden, nachdem das Mannschaftsspringen am Samstag (27.03.2021) wegen Windes abgesagt werden musste.