Deutsche Skispringer feiern Sieg im Teamspringen von Planica

Die deutschen Skispringer haben das letzte Teamspringen der Saison gewonnen. Am Sonntag (28.03.2021) in Planica setzten sich Pius Paschke (218,0 Meter), Constantin Schmid (212,0 Meter), Markus Eisenbichler (235,5 Meter) und Skiflugweltmeister Karl Geiger (220,5 Meter) mit 819,5 Punkten gegen Japan (810,0 Punkte) und Österreich (788,9 Punkte) durch. Das DSV -Quartett feierte damit erstmals seit dem Jahr 2000 wieder einen Sieg in einem Mannschaftswettkampf beim Skifliegen.

Nachgeholter Wettkampf von Samstag

Der Wettkampf sollte bereits am Samstag (27.03.2021) stattfinden, wurde aber wegen starken Windes an der Riesenanlage in Slowenien auf Sonntag verschoben. Bei guten Bedingungen am Sonntag fand dann nur ein Sprung statt. Der Wettkampftag in Planica ist aber noch nicht vorbei. Ab 10 Uhr findet noch das finale Einzelspringen statt.

Mehr Informationen in Kürze