Norwegen gewinnt chaotisches Teamspringen

Dank eines neuen Schanzenrekordes von Robert Johansson von 144 Metern sicherten sich die Gastgeber mit 469,8 Punkten Platz eins. Dahinter folgten Japan (456,8) und Österreich (454,49 auf den Plätzen zwei und drei. Das deutsche Quartett mit Karl Geiger, Constantin Schmid, Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler belegte Rang fünf.

Leyhe stürzt bei stürmischem Wind

Das Teamspringen am Holmenkollen hatte einen Beigeschmack. Bei zeitweise irregulären Bedingungen versuchte die Jury dennoch, das Springen irgendwie durchzupeitschen - was für allgemeines Kopfschütteln sorgte. So musste der Pole Jakub Wolny insgesamt fünf Mal vom Balken, Geiger nur mit Mühe einen Sturz verhindern, der Norweger Marius Lindvik seine 135,5 Meter nicht stehen. Dann knallte Leyhe nach einer heftigen Böe von hinten bei 132 Metern mit dem Kopf in den Schnee, verletzte sich im Gesicht und wurde sichtlich benommen auf dem Stadion gebracht. Vermutlich hat er sich dabei am Sprungelenk verletzt.