Seine große Stunde schlug bei den Olympischen Spielen. Seitdem ist bei dem Einzel-Olympiasieger Andreas Wellinger aus Ruhpolding die Luft raus. Negativer Höhepunkt war am Donnerstag (22.03.2018) das Aus in der Qualifikation beim Weltcupfinale in Planica. Mit einem Sprung auf 179,5 Meter schaffte es der 22-Jährige nicht in den Wettbewerb. Wellinger ist nicht der einzige Topspringer, der am Freitag (15 Uhr im (Live-Ticker bei sportschau.de) fehlen wird.

Wind schläft vor den Besten ein

Ausgerechnet vor den Besten der Besten drehte der Wind und machte auch Gesamt-Weltcupsieger Kamil Stoch das Leben schwer. Trotz deutlich mehr Anlauf kam Stoch "nur" auf 226,5 Meter und beendete die Qualifikation als Achter. Auch Markus Eisenbichler, der nach Stoch sprang, kämpfte mit den Bedingungen und holte mit 224,5 Metern (Platz 11) noch das Bestmögliche heraus. Ganz bitter kam es für Skiflug-Weltmeister Daniel Andre Tande und Lokalmatador Domen Prevc. Beide landeten ohne jegliche Windunterstützung vor der 200-m-Marke und verpassten wie Wellinger den Wettbewerb.

Norweger gewinnt die Quali

Der Beste in der Qualifikation auf der berühmten Letalnica-Skiflugschanze war Johann André Forfang. Der Norweger profitierte noch von den Aufwind-Bedingungen und gewann die Quali mit 241 Metern.

Rekordflug, der nicht zählt ...

Olympia-Aus für Gregor Schlierenzauer

Für richtig Aufsehen sorgte Gregor Schlierenzauer. Der Österreicher nutzte Traumwind zu einem Traumflug. Er setzte erst bei sagenhaften 253,5 Metern auf. Für einen Eintrag in die Geschichtsbücher reichte es aber nicht, weil der Österreicher bei der Landung in den Schnee gegriffen hatte. Als Weltrekord gilt der Flug deshalb nicht. Dennoch strahlte Schlierenzauer nach vielen Rückschlägen endlich wieder in der Leadersbox. Die Pole Position verlor er erst nach 21 Springern an Ryoyu Kobayashi aus Japan. Am Ende landete Schlierenzauer auf Platz zehn und damit noch hinter Richard Freitag (5./213,5 m) und Stephan Leyhe (6./214 m).

Auch Paschke und Wank dabei - Geiger raus

Pius Paschke knackte die 200er-Marke um einen Meter und qualifizierte sich damit für den Wettbewerb. Andreas Wank flog mit 219,5 Meter zu einer persönlichen Bestweite und rutschte damit ebenfalls ins Feld der besten 40. Das gelang Karl Geiger nicht. Der 25-jährige Oberstdorfer schied als 57. in der Qualifikation aus.

Thema in: MDR aktuell - das Nachrichtenradio, 22.03.2018,12.40 Uhr

sst | Stand: 22.03.2018, 11:30