Skispringer Markeng reißt sich Kreuzband und Meniskus

Der norwegische Verband teilte am Dienstag (17.12.19) zwei Tage nach der Verletzung von Klingenthal die Diagnose und auch die Befürchtung mit, dass Markeng bis zu einem Jahr ausfallen könnte. Der aktuelle Junioren-Weltmeister war beim Einzelspringen am Sonntag schwer gestürzt. Zunächst wurde Markeng in Deutschland untersucht. Nachdem Knochenbrüche ausgeschlossen werden konnte, wurde der Norweger am Montag nach Norwegen zurückgeflogen. Dort wurden die Kreuzband-und Meniskusverletzung bei einer MRT-Untersuchung festgestellt.

Neue Kritik am Bindungssystem?

Zahlreiche Skispringerinnen und Skispringer erlitten in den vergangenen Jahren schwere Knieverletzungen. Im Deutschen Team (DSV) sind und waren unter anderem Severin Freund, Olympiasieger Andreas Wellinger und Carina Vogt betroffen. Kritiker sehen im aktuellen Schuh-Bindungssystem die Hauptursache für Knieverletzungen im Skisprungsport. Die aktuelle Stabbindung wurde erstmals 2010 bei den Olympischen Winterspielen durch den Schweizer Simon Ammann eingesetzt und hat sich mittlerweile als Standardsystem etbaliert.

ARD-Experte Thoma: System nicht für das Landen gedacht

Allerdings hat sich durch dieses System auch die Belastung verschoben. " Das Problem ist, dass dieses Schuh-Ski-Bindungssystem nicht mehr für das Landen gedacht ist. Auch die Ski wurden für den Flug optimiert und sind durch die früh aufgebogenen Spitzen nicht mehr zum geradeaus fahren gut geeignet. Bei der Landung muss man im Prinzip auch wegen des gebogenen Bindungstabes X-beinig landen. Man ist immer außerhalb der normalen Achse ", erklärte ARD-Experte Dieter Thoma vor der aktuellen Saison.

" Die Kräfte gehen dabei an der für den Absprung optimiert trainierten Muskulatur vorbei. Somit ist die schiefe Landung direktes Gift, vor allem für das Kreuzband. Durch die Keile, die man hinten in die Schuhe schiebt, drückt man den Unterschenkel immer weiter nach vorne. Durch den Hebeleffekt wird das Kreuzband relativ schnell stark belastet - und dann reißt irgendwann das schwächste Glied" , so Thoma weiter.

red | Stand: 17.12.2019, 11:25